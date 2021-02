Grosjean hakkab sõitma ookeani taga, aga jättis ka F1 ukse praokile

Novembri lõpus Bahreini GP-l rängast avariist põletushaavadega pääsenud 34-aastane prantslane hakkab sõitma Dale Coyne Racing with Rick Ware Racing nime kandvas tiimis, kellele toodab jõuallikaid Honda.

IndyCari hooajal sõidetakse 17 etappi, Grosjeani sõnul ei löö ta kaasa suurtel ovaalisõitudel, näiteks ei näe teda rooli keeramas Indianapolis 500-l.

"Mul on väga hea meel, et mul on avanenud võimalus sõita USA-s IndyCari sarjas," sõnas prantslane. "Mul oli uueks hooajaks mitmeid võimalusi ja IndyCar oli neist kahtlemata mu lemmikuks, kuigi ma ei ole veel valmis ovaale vallutama! IndyCari sarjas on tingimused palju võrdsemad kui olen seni harjunud."

Vormel-1 sarjas Lotuse võistkonna eest sõites jõudis Grosjean kümnel korral pjedestaalile, viimasel viiel hooajal Haasi eest kolme parema sekka pääseda enam ei õnnestunud. Prantslase sõnul on tema vormelikarjääriga nüüd põhimõtteliselt ühel pool, kuigi uks jääb siiski praokile.

"Ma arvan, et see on suletud raamat, kuid iial ei saa öelda iial," ütles Grosjean. "Kui vormel-ühes avaneb häid võimalusi, olen valmis tagasi tulema. Mul on kogemused; usun, et olen võimeline autoga kohanema. Alati on risk, et mõni sõitja ei saa etapil osaleda."