Kalev/Cramo abitreener: me ei suutnud vastaste füüsilisusele piisavalt vastu panna

"Me jäime kohe mängu alguses vigadega hätta ja just oma pikkade osakonnas, mis praegu koosneb kahest mehest. See avaldas kindlasti mõju ja vastaste füüsilisusele ei suutnud me samuti piisavalt vastu panna," ütles BC Kalev/Cramo abitreener Indrek Reinbok intervjuus ERR-ile. "Teiseks on sellises mängus vaja tabada kolmeseid, et olla mängus. Seekord olid meil omad võimalused, aga ei läinud sisse."

Kalev/Cramo parim mängumees oli 27 punkti visanud Marcus Keene. Maurice Kemp toetas meeskonda 16 silmaga. Teised mängijad piirdusid ühekohalise punktisummaga. "Sellise koosseisuga, mis meil hetkel on, peame lootma väljast visete peale ja iga kord ei ole seda päeva," jätkas Reinbok.

Liigatabelis kerkis Krasnojarski Jenissei nüüd Eesti klubist mööda 11. positsioonile. "Ega see ei tähenda, et me ei prooviks paranda, meil on nendega veel üks mäng mängida. Proovime lõpuks plussi jääda," kinnitas Reinbok.