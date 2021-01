Jõesaar: peale koroonaviirust on tagasitulek olnud keeruline

"Olime natuke väsinud ja ei olnud võib-olla nii palju jaksu neljanda veerandi algul enam. Mõned rumalad otsused ja mõned visked ei läinud ning kaitses olid mõned apsakad, nad said jooskma ja tegid seal 11:0 spurdi. Peale seda oli raske juba," rääkis Janari Jõesaar, kes viskas kohtumise jooksul 18 punkti, intervjuus ERR-ile.

Kas sellist punktiskoori võib pidada hea vormi aluseks? "Kaugel sellest, ma arvan. Peale viirust on tagasitulek olnud keeruline. Hakkan siin päev-päevalt vormi tagasi saama selliselt nagu see varem oli. Prageu on keeruline ja punktiskoor ei näita vormi," ütles Jõesaar.

Liigatabelis on Kalev/Cramol kaks võitu ja üheksa kaotust, millega hoitakse 11. positsiooni. Juba esmaspäeval on BC Kalev/Cramot ootamas uus VTB kohtumine. Kas veel on lootust jõuda play-off'ideni? "Muidugi on. Kui siin paljud mängud ära võidame, siis on varianti küll. Loodame terve meeskonna kokku saada. Pikkadest on puudust. Kui mõned mängijad tagasi tulevad, siis on vähe puhanum tunne meie pikkadel ja see oleks suureks abiks meile, et võidaksime mänge."