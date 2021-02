Uibo: vahepeal tahaks end testida, et näha, kas muudatused on toonud vilju

Uibo tegi oma viimase mitmevõistluse aasta aega tagasi just Tallinnas. Pärast seda jäid koroonapandeemia tõttu ära mõlemad kergejõustiku tiitlivõistlused ja olümpiamängud. Uibo sõnul sai võistlustevabal aastal trenni teha rohkem kui kunagi varem, aga nüüd on võistlusnälg läinud väga suureks.

Kuidas sündis otsus, et kuu aega enne sise-EM-i põigata Eestist läbi ja teha siin mitmevõistlust?

Ma arvan, et seitsmevõistlus on kõige parem treening. Võistlemine on üldse kõige parem treening ning seitsmevõistluses saab kõiki alasid proovida ja näha, mis seisus oled. Ma arvan, et Euroopakate mõttes on see ainuõige plaan.

Kas peale Eesti traditsioonilise rahvusvahelise mitmevõistluse oli üldse muid variante laual, et nii kaugele see tee ette võtta?

Jah, USA-s olid mõned mõtted teha viievõistlust. Siis mõtlesime teha kolmevõistlust, erinevad mõtted olid. Täispikka seitsmevõistlust polnud USA-s plaanis teha.

Kui raske on logistiliselt praegu maailmas toimuvat arvestades see asi ära korraldada, et jõuda USA-st siia ja nii, et oled võistluspäeval ka heas konditsioonis?

Lendamine ise oli tavapärane, välja arvatus Chicagos, kus taheti näha paberit, et olen testi teinud viimase 72 tunni jooksul. Kõige raskem oligi 72 tunni jooksul test teha ja vastus kätte saada. See oli natuke keeruline, sest mõnedel laboritel oli vastuse kättesaamine 2-5 päeva.

Sa juba ütlesid, et korralik seitsmevõistlus on parim ettevalmistus üheks mitmevõistluseks. Mis eesmärki see täidab, kui mõelda, et sealt edasi on jäänud täpselt kuu aega EM-ini?

Terve 2020. aastal mina võistelda ei saanud ehk siis Doha MM oli põhimõtteliselt minu viimane korralik võistlus. Olgu, aasta aega tagasi tegin tegelikult Eestis sama seitsmevõistlust, aga see oli ka ainuke. Lihtsalt, et oleks isu võistelda ja näha, mis seisud on ja kuidas välja tuleb.

Kui palju sa eraldi oled rõhku pannud sellele sisehooajale?

Laias laastus on sisehooaeg kerge fun (lõbu), aga suurt rõhku sellele ei pane. Pigem teen sisehooaja raskemate treeningute pealt.

Millist mõju võis eelmine aasta avaldada, kui võistelda ei saanud peaaegu üldse, aga samas trenni sai rohkem teha kui ei kunagi varem?

Trenni sai teha rohkem kui kunagi varem, aga eks mu sportlikud eesmärgid on võistelda saamine. Võistlusmoment ja adrenaliin on reaalses pildis see, miks ma kõike seda teen. Kui see põhimõtteliselt asjast ära võtta, siis läks natuke nüriks. Ühel perioodil mõtlesin, et nüüd on aega rohkem paremaks saada ja teeme seda ja seda, aga vahepeal tahaks ennast testida ka, et näha kas muudatused on toonud vilju või ei ole. Eks ta natuke nüriks läks, aga pole hullu. Kõigil oli sama seis.

Ühesõnaga võistlusjanu puudumise probleemi pole?

Jah, kindlasti ei ole. Võistlemise isu on suur.

Kuidas sa praegu oma seisundit hindad? Mida oskad öelda, mida oodata, kui täpselt tead kasvõi alade lõikes?

(Kehitab õlgu) Ei oska öelda. Pole ju võistelnud. Võistlus ongi see, kus on väike testimise moment, see on kogu võistlemise mõte.

Trennis on üldiselt ettevalmistuse viimane ots läinud hästi?

Trennis olen kõik saanud tehtud. Kõik on laias laastus enam-vähem läinud. Väikseid asju on ikka olnud, aga millegi üle nuriseda ei ole.

Aklimatiseerumisega pole ka vist see aasta probleemi? Eelmisel aastal sa jõudsid päev enne starti kohale, siis oli küll raske.

Eelmisel aastal sai kogu võistlemine otsustatud kaks ja pool päeva enne starti. Seal läks natuke rutakaks see asi. See aasta olen vähe paremini valmistunud ja saan vähe paremaid tulemusi näidata.

Kui palju sa saad üldse praegust seisu võrrelda eelmise aastaga?

Eelmine aasta see, mis reaalselt välja tuli oli natuke kehvem kui.. põhimõtteliselt ei tulnud üldse välja. Iga ala oli jube raske ja läks kangutamiseks. Seis oli natuke parem, päris nii kehva ei olnud, aga laias laastus on trennid enam-vähem samad olnud. Natuke rohkem olen saanud valmistuda ja selle otsuse võistelda tegin varem. Peaks parem tulema.

Kui oluline on selle juures see, et saad kasvõi lühikest aega kodumaal ära käia?

Kindlasti on oluline, kodus on alati tore olnud. Ma ei ole lund.. rääkisin just perega, et ma ei ole sellist lumekogust näinud kümme pluss aastat. Ma olen korra reisinud kohtadesse, kus on natuke midagi maas, aga päris nii palju pole näinud päris pikka aega.

Kui pingsalt sa OM-i ümber toimuvat jälgid? Vaevad sa sellega oma pead?

Pigem mitte. Selles suhtes tuleb valmistuda ikka samamoodi nagu see toimuks. Selles mõttes väga ei jälgi, mis toimub uudistes.

Uibo seitsmevõistluse isiklik rekord on 6265 punkti.