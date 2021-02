Meeste seitsmevõistlus

Kõrgushüpe: Parima tulemuse teeb oma siserekordit korranud Risto Lillemets, kes ületab 2.07. Eestlasele järgnevad sakslane Tim Nowak (2.04) ja valgevenelane Vitali Žuk (2.01). Hans-Christian Hausenberg ületab sarnaselt Žukile samuti 2.01. Alavõiduga kerkib Lillemets teiseks, kaotades Žukile avapäeva järel vaid ühe silmaga.

Seis nelja aja järel: 1. Žuk 3380 (punkti) (isikliku rekordiga graafikuga +186), 2. Lillemets 3379 (+21), 3. Hausenberg 3339 (+14), 4. Nowak 3294, 5. Benkunskas 3123, 6. Meyer 3059, 7. Sabašinskas 2886 8. Paakspuu 2739, 9. Pajus 2666, 10. Jaanson 2652, 11. Mölder 2453, 12. Kallaste 2247, 13. Kivimaa 2222.

Kuulitõuge: Kuulitõuke parima tulemuse teeb valgvenelane Vitali Žuk, saades parimal katsel kirja 16.51. Taavi Tšernjavski on teine (14.95) ja sakslane Tim Nowak kolmas (14.58). Risto Lillemets tõukab kuuli 14.14 meetrit, alles üheksanda tulemuse teinud Hans-Christian Hausenberg aga vaid 12.12 meetrit. Taavi Tšernjavski on hiljem sunnitud kannakõõluse valu tõttu võistluse pooleli jätma.

Seis kolme ala järel: 1. Žuk 2567 (punkti) (isikliku rekordiga graafikuga +223), 2. Hausenberg 2526 (+41), 3. Lillemets 2511 (+3), 4. Tšernjavski 2466 (-19), 5. Nowak 2454, 6. Benkunskas 2338, 7. Meyer 2301, 8. Sabašinskas 2181, 9. Paakspuu 2034, 10. Pajus 1987, 11. Jaanson 1921, 12. Mölder 1901, 13. Kallaste 1719, 14. Kivimaa 1670.

Kaugushüpe: Hausenberg hüppab 7.62 meetri kaugusele ning võtab teise alavõidu. Talle järgnevad isikliku rekordi sooritanud Lillemets (7.28) ja Nowak (7.24). Tšernjavski oli taas neljas, kuid seda isikliku tippmargi 7.12 meetriga.

Seis kahe ala järel: 1. Hausenberg 1912 (punkti), 2. Lillemets 1774, 3. Nowak 1690, 4. Žuk 1684, 5. Tšernjavski 1679, 6. Benkunskas 1632, 7. Meyer 1589, 8. Sabašinskas 1458, 9. Paakspuu 1427, 10. Jaanson 1419, 11. Pajus 1367, 12. Kallaste 1340, 13. Mölder 1323, 14. Kivimaa 1266.

60 m jooks: Hausenberg teeb väga hea jooksu ning kordab enda isiklikku rekordit, milleks on 6,82 sekundit. Teise koha saab uue isikliku tippmargi, 6,97, jooksnud Risto Lillemets ja kolmas on ajaga 7,04 Vitali Žuk. Taavi Tšernjaski (7,13) on neljas.

Seis ühe ala järel: 1. Hausenberg 947 (punkti), 2. Lillemets 893, 3. Žuk 868, 4. Tšernjavski 837, 5. Edgaras Benkunskas 837, 6. Tim Nowak 819, 7. Marcel Meyer 813, 8. Hugo Kallaste 809, 9. David Jaanson 749, 10. Martin Paakspuu 745, 11. Karl-Uljas Mölder 745, 12. Tomas Sabašinskas 745, 13. Karl-Oskar Pajus 732, 14. Martin Kivimaa 684.

Enne võistlust:

Rahvusvahelisel mitmevõistlusel osalevad seitsme riigi sportlased. Lisaks Eesti mitmevõistlejatele asuvad võistlustulle Ukraina, Saksamaa, Valgevene, Poola, Leedu, ja Läti mitmevõistlejad.

Eesti esinumbrid on kaheteistkümnendat korda toimuval rahvusvahelisel mitmevõistlusel Art Arvisto õpilased Risto Lillemets (KJK Saare, 5996 p) ja Taavi Tšernjavski (SK Elite Sport, 5910 p). Esikoha nimel tuleb konkurentsi pakkuma veel Hans-Christian Hausenberg (Tartu SS Kalev, 5804 p).

Pühapäeval võistlustulle asuvatest eestlannadest on peale Mari Klaubi loobumist peamisteks medalinõudlejateks Pippi Lotta Enok (KJK Visa, 3879 p) ja Katre Sofia Palm (Audentese SK, 3891 p).

Nimekamatest välisvõistlejatest on stardis sakslane Tim Nowak (5906 p) ja valgevenelane Vitali Žuk (5705 p). Naiste viievõistluses on tugevamate isiklike rekorditega võistlema asumas ukrainlanna Anastasija Mohhnjuk (4745 p) ja Poola esindaja Adrianna Sulek (4385 p).

Rekordiseeriad:

Risto Lillemets 5996 (2020): 7,11, 7.25, 15.00, 2.05, 8,21, 5.10, 2.49,83.

Isiklikud rekordid: 7,08, 7.25, 15.00, 2.07 (väljas 2.09), 8,07, 5.10, 2.43,35.

Taavi Tšernjavski 5910 (2020): 7,09, 7.26, 14.49, 1.96, 8,17, 4.80, 2.40,35

Isiklikud rekordid: 7,06, 7.26 (7.33), 14.56 (15.13), 1.98, 8,14, 4.90, 2.40,35

Hans-Christian Hausenberg 5804 (2018): 6.91 7.43 12.75 2.04 7.97 4.98 3:08.25

Isiklikud rekordid: 6,82 7.77 (7.91) 14.29 2.04 7,97 5.30 2.56,46