Maicel Uibo osaleb Tallinnas toimuval rahvusvahelisel mitmevõistlusel

Meeste seitsmevõistluses on starti oodata 19 meest, sealhulgas kaheksa välisvõistlejat. Seitsmevõistluse esinumbriks on Maicel Uibo, kelle seitmevõistluse isiklik rekord pärineb 2018. aasta Birminghami sise-MM-ilt, kus võitis 6265 punktiga pronksmedali.

Välisvõistlejatest on teiste seas stardis sakslane Tim Nowak (5906 p), Montenegrot esindav Darko Pešic (5984 p), lätlane Reinis Kregers (5777 p). 6000 punktist tulemust võib oodata ka Vitali Žuki poolt Valgevenest, kelle seitsmevõistluse isiklik tippmark on 5705 punkti.

Tugevamatest Eesti mitmevõistlejatest on stardis Art Arvisto õpilased Risto Lillemets (KJK Saare, 5996) ja Taavi Tšernjavski (SK Elite Sport, 5910). Samuti lööb kaasa ka Hans-Christian Hausenberg (Tartu SS Kalev, 5804 p).

Naiste viievõistluses on tugevama isikliku rekordiga Eestisse tulemas Anastassia Mohnjuk (4745 punkti). Talle pakuvad teiste seas konkurentsi rootslanna Bianca Salming (isiklik rekord 4422 punkti) ja Poola esindaja Adrianna Sulek (4385 punkti). Eestlannadest parima rekordiga on starti tulemas Mari Klaup (4122 punkti). Kokku on kohal seitse välisvõistlejat.

Ühtlasi toimuvad veebruari esimesel nädalavahetusel Eesti talvised mitmevõistluse meistrivõistlused, kus meistrid selguvad täiskasvanute ja U-23 vanuseklassis.

Võistlused avatakse Lasnamäe kergejõustikuhallis laupäeval kell 14.00. Pühapäeval saab võistluspäev alguse kell 12.00.