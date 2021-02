Van der Poel krooniti neljandat korda cyclo-crossi maailmameistriks

Nagu maailmameistrivõistluste eel ennustati, siis käis MM-tiitlile põnev lahing Van der Poeli ja Van Aerti vahel. Esmalt asus võistlust 15 sekundiga juhtima belglane, kuna hollandlane kukkus teisel ringi. Järgmisel ringil läks aga Van Aertil rehv ning kümnesekundilise edumaa teenis omakorda Van der Poel.

"Wout van Aerti rehvipurunemine näitas, et õnn on natuke minu poolel, aga sel hetkel tundsin, et võistlus ei ole veel kaugeltki lõppenud," ütles Van der Poel. "Rada oli vahepeal kiiremaks muutunud, eriti rannas sõidetavad osad. Minu jaoks muutus liivas jooksmine iga ringiga paremaks ja usun, et see tõigi mulle võidu."

Finišis edestas Van der Poel (lõpuaeg 58.57) lähimat konkurenti 38 sekundiga. Kolmanda koha teenis Aerts, kes sai lõpuringidel jagu 21-aastasest britist Thomas Pidcockist. Võitjale kaotas belglane ühe minuti ja 24 sekundiga. MM-idelt on Aerts pälvinud nüüd kokku kolm pronksi.

Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks seekord publikut raja äärde ei lubatud. "Natuke imelik oli võistelda MM-tiitlile ilma kaasaelajateta, aga kui ma pjedestaalil triibulise särgi selga tõmbasin, siis mõistsin, et olen kolmandat aastat järjest maailmameister," lisas Van der Poel.