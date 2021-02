Cyclo-crossi MK-sarja uus hooaeg algab USA-s, MM toimub samuti ookeani taga

Kõige rohkem (kuus) MK-etappe toimub Belgias. Prantsusmaa ja Holland ning kalendrisse naasnud Tabor (Tšehhimaa) võõrustavad kaht jõuproovi. Esmakordselt toimub MK-etapp Fayetteville'is ja Flamanville'is. Kaks detsembris toimuvat MK-etappi vajavad veel lõplikku kinnitamist, kirjutab Spordipartner.ee.

Fayetteville võõrustab tuleval hooajal cyclo-crossi eliiti kahel korral. 228 aakri suuruses Centennial Parkis võtavad ratturid mõõtu esmalt nädala keskel MK-etapi raames ning teist korda 2022. aasta 29.-30. jaanuarini, kui samal rajal toimuvad maailmameistrivõistlused. See on teine kord, kui USA võõrustab MM-i - esimest korda toimusid tiitlivõistlused ookeani taga 2013. aastal Louisville'is.

"Saan konfidentsiaalselt öelda, et USA-s ja ilmselt ka terves maailmas ei ole teist sellist rada," kinnitas FayetteCrossi korraldaja Brook Watts. "Oleme rada ehitanud viimased 16 kuud ja pööranud tähelepanu igale meetrile, et tuua mägisest Fayetteville'ist välja parim. On julgust nõudvaid laskumisi, karme tõuse ja 38-sammuline mägi, mis paneb ratturid proovile."

Cyclo-crossi MK-sarja kalender 2021-2022:

10. oktoober - Waterloo, Wisconsin, USA

13. oktoober - Fayetteville, Arkansas, USA

17. oktoober - Iowa City, Iowa, USA

24. oktoober - Zonhoven, Belgia

31. oktoober - Overijse, Belgia

14. november - Tabor, Tšehhi

21. november - Koksijde, Belgia

28. november - Besancon, Prantsusmaa

5. detsember - selgumisel

12. detsember - selgumisel

18. detsember - Antwerp, Belgia

19. detsember - Namur, Belgia

26. detsember - Dendermonde, Belgia

2. jaanuar - Hulst, Holland

16. jaanuar - Flamanville, Prantsusmaa

23. jaanuar - Hoogerheide, Holland