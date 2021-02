Käsipallileegion: Noodla ja Dicken läbisid Soomes põhiturniiri täiseduga

Soome meistrisarja põhiturniiri järel eraldus esinelik tagumisest kolmikust. Seoses HC Tallinna osaluse peatamisega mängiti erinev arv mänge, kuid Dicken lõpetas 13 võiduga esikohal. Riihimäe Cocks kogus 24, Karjaa BK-46 18 ja Ott Variku koduklubi Siuntio IF 11 punkti. Esimesena jäid joone alla Kristo Voika ja Helsingi IFK üheksa silmaga.

"Seni on meil Dickeniga tõeliselt hea hooaeg. Ise hindan, et viirusajastul meeste tehtud iseseisev töö oli aluseks põhiturniiri edule. Samas on meil suhteliselt pikk pink, kus igale positsioonile enam-vähem kaks mängijat. Arvan, et olime ka füüsiliselt kõige vastupidavam võistkond," põhjendas Dickeni abitreener Valdar Noodla meeskonna edu aluseid.

"Pean treeneriametit põhitöö kõrvalt ja oleme peatreeneri ehk endise Bundesliga-tähe Björn Monnbergiga rollid selgeks rääkinud. Meie koostöö sujub hästi ning minu osaks on peamiselt mängijate individuaalse tehnika jälgimine ja parandamine," selgitas Noodla, keda kolmapäeval ootab Dickeniga ees Soome karikavõistluste poolfinaal Cocksi vastu.

Soome liigas on minevikus olnud hooaegu, kus kaasa löönud kümmekond Eesti pallurit, tänavu on neid hetkel vaid kaks. "Need, kes siin, on igal juhul tasemel. Ott Varik kuulub kindlasti Soome paremate paremäärte hulka. Kristo Voika vastu mängides pööratakse mängueelsel koosolekul tema rollile alati eraldi tähelepanu," teatas Soomes mängijana seitse liigamedalit ja kolm karikavõitu saanud Noodla.

Voika ja Helsingi IFK olid aktsioonis eelmisel nädalalgi, kui kahel korral jäädi alla Karjaa BK-46-le. Esmalt kaotati karikasarja poolfinaalis 29:31 (12:13) ja siis meistriliiga põhiturniiri viimases mängus 30:38 (14:18). Eesti koondise mängujuht viskas vastavalt viis ja kaheksa väravat, lõpetades põhiturniiri 74 tabamusega snaiprite tabelis 4.-5. koha jagamisega.

Tšehhi kõrgliigas sai vajaliku võidu Praha HC Dukla, alistades Martin Grištšuki kolme värava abil liigatabeli teisel astmel paikneva Plzeni Talent Tymi 32:25 (18:10). Prahalased on hetkel 18 punktiga neljandal kohal, liider HCB Karvinast neli silma maas, ent Plzeni meeskonnast vaid punkti kaugusel.

Rootsi esiliigas kirjutas Hammarby IF tabelisse juba hooaja 15. võidu, alistades raskes mängus võõrsil Anderstorps SK 30:29 (12:14). Hendrik Varul viskas liigaliidri kasuks kaks väravat. Hammarbyl on 31 punkti, edu järgneva Kungälvs HK ees neli silma ja üks kohtumine veel varukski.

Alanud nädalal naasevad platsile peaaegu kõik välismaal pallivad eestlased. Mait Patrail ja Rhein-Neckar Löwen jätkavad euromänge ning koduliigades taasalustatakse nii Rumeenias (Martin Johannson), Venemaal (Dener Jaanimaa), Rootsis (Karl Toom ja Armi Pärt), Prantsusmaal (Jürgen Rooba) kui ka Luksemburgis (Alina Molkova).