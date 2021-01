Eesti rekordit korranud Pedriks on kuulanud talvel Balta nõuandeid

Tõkkejooksja Keiso Pedriks on lisaks Andrei Nazarovile saanud sel talvel head nõu ka Ksenija Baltalt. Laupäeval kordas Pedriks 60 meetri tõkkejooksus 7,76 sekundiga 2006. aastast Tarmo Jallaile kuuluvat Eesti siserekordit ja kinnitas, et varu jäi veel sisse.

"Ma arvan, et selle jooksuga ma sellist täit rahulolu veel ei saanud, et seal on veel kindlasti varu. Kui vaadata trenne, siis see aeg võiks natukene kiirem olla," ütles Pedriks intervjuus ERR-ile.

Pärnus 60 meetri tõkkejooksus 7,76 sekundiga Eesti siserekordit korranud Pedriks ütleb, et talvine hooaeg on alles alguses ja teravama vormi saavutab, siis kui on rohkem võistlusi alla saanud.

"Kindlasti see stardi osa, et sinna kaotan juba omajagu aega ja tõkkejooks on selline, et mida edasi, seda teravamaks sa lähed. Ma arvan, et selline viies, kuues jooks võiks olla kõige teravam," jätkas Pedriks.

26-aastase valitseva Eesti meistri talviseks sihiks on märtsi alguses Poolas toimuv sise-EM. "Kui eelmine EM saadi 7,70 sekundiga finaali, siis see võiks ju olla seekordseks eesmärgiks täitsa küll," arvas Pedriks.

Tõkkesprinteri põhitreener on Andrei Nazarov, kelle kõrval on Pedriksit hakanud abistama ka Ksenija Balta. "Võib öelda, et abitreener on juurde tulnud - Ksenija Balta. Ksenija on mind aidanud selle stardi osaga ja kuna ta ise on ka hea tõkkejooksja, siis tema andis omalt poolt mõned nõuanded, mida siis kõrva taha panna. Olen teda ja Andreid koos jälginud ja arvan, et see koostöö on meil täitsa hästi sujunud hetkel," kinnitas Pedriks.

Edasimineku on toonud ka see, et Pedriks on terve ja puhanuna saanud spetsiifilisi treeninguid teha ja pühenduda vaid spordile.

"Nüüd sügisest olen täiskohaga sportlane. EOK, kergejõustikuliit ja siis klubi on omalt poolt andnud võimaluse, et ma saaksin ainult spordile pühenduda. Ma olen selle eest väga tänulik ja hetkel tundub, et kannab vilja see otsus," ütles Pedriks.