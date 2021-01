Lapimaa MM-rallile publikut ei lubata

Esimest korda MM-sarja kuuluv Rovaniemi lähedal sõidetav ralli on Rootsi ralli ärajäämise tõttu tänavu ainus lumeralli, kuid publik seda lähedalt ei näe.

Seoses kasvava koroonaohuga teatasid Lapimaa piirkonna võimud, et kõik enam kui 50 inimesega üritused nii sees kui ka väljas on keelatud kuni veebruari lõpuni.

See tähendab, et Monte Carlo ralli järel ei saa pealtvaatajad ka hooaja teisele MM-etapile kohale tulla, kuigi Soome koroonanäitajad on hetkel Euroopa madalamate hulgas.

Mõistagi on veel väga vara öelda, mida otsustatakse teise tänavu kalendris oleva Soome etapi puhul, mis sõidetakse suvel traditsioonilistel Jyväskylä lähedastel teedel.