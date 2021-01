Käsipallileegion: Soomes, Rootsis ja Tšehhimaal jätkati mängudega

Egiptuses jätkuva käsipalli maailmameistrivõistluste finaalturniiri tõttu on paljudes riikides kodused liigad pausil, aga Soomes, Rootsis ja Tšehhimaal mängud jätkuvad. Samas tehti Hollandis juba jaanuaris otsus tänavune hooaeg ametlikult lõppenuks kuulutada, sest koroonakriisi tõttu oli selge, et normaalses mahus meistrivõistusi läbi viia ei suudeta.

Hollandi meistriliigas jõuti ära pidada vaid mõned voorud, enne kui mängud sügisel katkestati. Läinud suvel klubi vahetanud Jesper Bruno Bramanis jõudis Almere HV Havasi särgis visata kahe kohtumisega üheksa väravat. Aprillis loodab kohalik alaliit tippklubide vahel miniturniire korraldada, aga seniks käsipallielu peatati.

Soome meistrisarjas jääb põhiturniiril pidada vaid üks kohtumine, kuid eestlaste jaoks on see oluline. Nimelt hoiab mängud lõpetanud Siuntio IF tabelis hetkel neljandat kohta, kuid Helsingi IFK-l on võimalus järgmisel nädalal Karjaa BK-46 alistades tõusta SIF-ist mööda vaheturniiriks tugevamasse nelikusse.

Eelmisel nädalal lõpetasid Ott Varik ja Siuntio IF põhiturniiri kahe kaotusega, kui Riihimäe Cocksile jäädi alla 24:37 (10:20) ja BK-46-le 31:39 (15:18). Eesti koondise paremäär viskas SIF-i kasuks vastavalt viis ja kolm väravat.

Kristo Voika ja Helsingi IFK said nädalaga võidu ja kaotuse. Abo IFK-st oldi üle 33:21 (18:10), ent pealinnaderbis tunnistati Dickeni 24:18 (8:9) paremust. Voika viskas vastavalt kuus ja seitse väravat ning tõusis snaiprite tabelis seitsmendale astmele 66 tabamusega. Enne liigamängu BK-46-ga ootab HIFK-i ees veel karikasarja poolfinaal sama vastasega.

Samas jäi HIFK ilma teisest eestlasest, sest hooaja keskel meeskonnaga liitunud Sten Maasalu otsustas kodumaale tagasi kolida. "Poolprofi hektiline elu ja suheliselt värske lapsevanema roll mõjutasid mu otsust. Hetkel pole veel Viljandi HC trenni jõudnud, aga küllap varsti kisub pallisaali tagasi," tunnistas Soome liigas 355 väravat visanud Maasalu.

Tšehhi kõrgliigas jätkas edukalt eurosarjas Põlva Serviti vastu pudenenud Praha HC Dukla ning alistas võõrsil Brno SKKP Handballi 30:25 (14:10). Martin Grištšuk viskas ühe värava ja pealinlased on liigatabelis viiendal astmel, vaid ühe punkti kaugusel teisel kohal paiknevast Plzeni Talent tymist.

Rootsi esiliigas jätkab kindla liidrina Hendrik Varuli tööandja Hammarby IF. Eestlasest joonemängija jäi küll väravata, aga VästerasIrsta IF alistati 26:23 (13:12). Esimesed punktid sel hooajal teenis Stockholmi AIK, kes ilma Robin Obergi abita tegi 35:35 (14:19) viigi Tyresö Handbolliga ja oli 34:21 (14:13) parem Kärra HF-st.