Martti Raju: ROK ei saa seada vaktsineerimist olümpial osalemise tingimuseks

Ehkki olümpiamängudeni on jäänud pool aastat ja pole endiselt kindel, kas suurvõistlus ikkagi aset leiab, ei mõjuta see Raju sõnul EOK hetkest tegevust. "Plaanid olid meil ju valmis ja enamik asju tehtud ka juba eelmisel aastal. Tegelikult ei ole me otseselt teinud mingeid muudatusi. Me jälgime, mis olukord on ja iseenesest täna nii ROK kui ka korralduskomitee Tokyos rõhutavad, et jätkavad plaanipärast tegevust. Küsimus on lihtsalt selles, mis seisus on maailm ise. Ega siis olümpiamängud ei saa ujuda vastuvoolu - nende toimumine või mittetoimumine ei sõltu nende kahe organisatsiooni heast või halvast tegutsemisest vaid ikkagi olukorrast maailmas."

Kultuuriminister Tõnis Lukas teatas sel nädalal, et soovib tippsportlaste kiiret vaktsineerimist. Millised on EOK plaanid atleetide vaktsineerimisega? "Jutt ei ole otseselt eelisjärjekorras vaktsiini saamisest, eelisjärjekorras saavad selle ikkagi eesliinitöötajad. Küsimus on selles, et tekitada mingigi plaan nende sportlaste jaoks, kellelt võib-olla rahvusvaheline alaliit või võistluste korraldaja hakkab seda vaktsiini nõudma, et üldse võistlustele minna ja omakorda olümpiale kvalifitseeruda. Siis edasi nende jaoks, kes hakkavad ajastama oma vormi ja tippvormi ja vastavalt sellele peab siis vaktsiini mingitpidi vaktsiini oma plaanidesse sisse kirjutama. Kindlasti ei ole küsimus selles, et sportlased peaksid järjekorras vahele trügima, vaid selles, et oleks mingisugune plaan, et need kes Tokyosse võistlema saavad ja sinna pürgivad, oleksid märgatud."

Kas sportlased peaksid olema vahetult enne olümpiat vaktsineeritud? "Vahetult enne olümpiat tähendaks ju seda, et sportlane saab nii-öelda väikese doosi kunstliku haigust ja see kindlasti mõjutab ju vormi ja sealt edasi tema saavutusi ja kohta olümpial. ROK ei saa kindlasti seada olümpiamängudel osalemise tingimuseks vaktsineerimist, küll on ta aga seda soovitanud. Täpselt samamoodi kui muutub olukord maailmas ja muutuvad olud, vastavalt sellele teevad nemad oma plaane ümber ja meie samamoodi ning paratamatult ka sportlased."

Palju on segadust ka sportlaste olümpianormatiivide täitmisega. Kui keeruline on olukord nende sportlastega, kes pole saanud pandeemia tõttu võistelda? "Neil ongi tegelikult kõige keerulisem. Neil, kel on norm täis, neil ei põle enam ei reitingupunktide korjamine ega mistahes võistlustel osalemine," selgitas Raju. "Keerulises olukorras ongi need, kelle võistlusi pidevalt edasi lükatakse ja kes valmistuvad tulevaks võistluseks, mis võib-olla toimub järgmise info järgi paari kuu pärast ja kõik plaanid tuleb ümber mängida. Täna on see aga paratamatu olukord ja sellega tuleb lihtsalt arvestada."

Kui palju on veel neid asju, mis on EOK-l tegemata või ootel? "Ootel on enamus asju, mis puudutavad otseselt kas kohaleminemist või võistlemist. Selge see, et täna me ju ei saa hakata broneerima pileteid üritusele, mis võib-olla toimub ja võib-olla ei toimu. Selge see, et kui olukord selgineb - ja selle olukorra jälgimisega kõik organisatsioonid ka tegelevad - ja tuleb vähemgi konkreetsem sõnum, et asjadele on antud roheline tuli, astume ka omad sammud."