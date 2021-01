Florida pakkus võimalust Tokyo asemel olümpiamänge võõrustada

Florida finantsjuht Jimmy Patronis tegi spekulatsioonide taustal, et Tokyo olümpiamängud võivad üldse ära jääda, ettepaneku rahvusvahelisele olümpiakomiteele (ROK) suurvõistlust ise korraldada.

Edasilükatud Tokyo olümpiamängud peaksid algama 23. juulil, kuid juba liigub spekulatsioone, et ka tänavu võib suurvõistlus ära jääda. "Veel on aega, et planeerida olümpiamängude toomist Floridasse," ütles Patronis kirjas ROK-i presidendile Thomas Bachile. "Aitaksin teil selleks vajalikke kontakte luua."

ROK ise väidab, et nad pole Patroniselt kirja saanud, viidates reedel tehtud avaldusele, et olümpiamängud toimuvad igal juhul Tokyos.