ROK: küsimus pole kas, vaid kuidas olümpia toimub

Ehkki koroonaviiruse kolmanda laine tõttu on suuremas osas Jaapanis kehtestatud eriolukord, on Bachi sõnul kõik suviste Tokyo olümpiamängudega seotud osapooled pühendunud mängude edukale läbiviimisele.

ROK-i president lisas, et spekulatsioonid mänude edasilükkamisest või tühistamisest planeerimisele kasuks ei tule. "Meie eesmärgiks on olümpiamängude korraldamine, mitte nende tühistamine. Töötame ööpäev läbi, et tagada turvalise olümpia läbiviimine," lausus Bach.

Küsimusele, millisel hetkel tuleks arutlusele mängude tühistamine, ei soovinud ROK-i president ainest anda. "Me ei räägi sellest, kas olümpiamängud toimuvad, vaid sellest, kuidas need toimuvad," lisas Bach.

Algselt 2020. aasta suvel toimuma pidanud, kuid koroonaviiruse pandeemia tõttu aasta võrra edasi lükatud Tokyo olümpiamängud algavad 23. juulil ja lõppevad 8. augustil.