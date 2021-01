Kahel korral koroonaviirusega nakatunud rattur sihib Girol etapivõitu

Gaviria oli esimeste profiratturite hulgas, kes koroonaviirusega nakatus ja pidi seetõttu märtsis veetma haiglas peaaegu kaks nädalat. Võistluskarussellile naasis ta suvel ning oli kohe võidukas Vuelta a Burgose, Tour du Limousini ja Toskaana velotuuri etappidel. Giro d'Italia suurtuuril andis ta aga taas positiivse koroonaproovi.

Hetkel treenib Gaviria koos meeskonnakaaslastega ühises hooajaeelses treeninglaagris. Oma tervislikku seisundit hindab profirattur väga heaks. "Käisin viimati novembris meditsiinilisel ülevaatusel ja arstid ütlesid, et kõik on hästi," rääkis Gaviria. "Koroonaviirus pole mu tervisele jälgi jätnud, see on hea märk."

"Hetkel on ka mu füüsiline seisund päris hea. Ma tunnen ennast laagris hästi. Peale haigust oli mul aega puhata ja siis uuesti treeningutega alustada. Ma olen siiani oma treeningprotsessiga rahul," lisas Gaviria.

Suure tõenäosusega Tour de France'il Colombia ratturit ei näe.