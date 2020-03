Colombia tipprattur tunnistas, et on nakatunud koroonaviirusesse

UAE Team Emiratesi meeskonna ratturid ja taustajõud viibivad alates 27. veebruarist, kui UAE Tour katkestati, karantiinis. Teiste hulgas on eraldatud Colombia tippsprinter Fernando Gaviria, kes kinnitas, et on nakatunud koroonaviirusesse.

Tere kõigile! Minu tervise kohta ringleb palju kuulujutte, kuid minuga on kõik korras," kinnitas Gaviria sotsiaalmeedia vahendusel edastatud videopöördumises.

"Olen andnud regulaarselt teste, mis on osutunud koroonaviiruse osas positiivseteks. Kuid ma tunnen end hästi. Tänan oma meeskonda ja haiglatöötajaid, kes on minu järele vaadanud. Olen siin, et mitte nakatada teisi inimesi ja vältida viiruse levikut. See on kinnitus, et kõik läheb hästi ja olukord laheneb varsti."

UAE Team Emirates otsustas pärast velotuuri katkestamist jätta kohapeal viibinud tiimiliikmed Araabia Ühendemiraatidesse karantiini kuni 14. märtsini, vahendab Spordipartner.ee. Klubi ei edastanud meediale infot ratturite tervise kohta ja seetõttu levis hulgaliselt kuulujutte.

Esimeseks ratturiks, kelle koroonaproov osutus positiivseks, oli Gazprom-RusVelo tiimi kuuluv Dmitri Strahhov.