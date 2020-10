Tiimi arsti teeb murelikuks Gaviria teistkordne nakatumine koroonaviirusesse

Jalgrattur Fernando Gaviria on ülemaailmselt üks vähestest inimestest, kes on nakatunud koroonaviirusesse kahel korral. UAE Emiratesi meeskonnaarsti Jeroen Swarti teeb see murelikuks.

Colombia rattur Gaviria jättis teisipäeval pooleli Giro d'Italia velotuuri, kuna andis positiivse koroonaproovi. Kolmapäeval kinnitas UAE Emiratesi meeskonna arst, et tegemist ei olnud valepositiivsega.

Esimest korda nakatus Gaviria koroonaviirusesse veebruaris. Toona veetis jalgrattur haiglas neli nädalat. "Teistkordselt koroonaviirusesse nakatudes ei olnud Fernandol ühtki sümptomit," ütles Swart. Arst lisas, et Gaviria teistkordne nakatumine teeb teda murelikuks. "On tõestatud, et antikehad kaovad organismist kolme-nelja kuu jooksul. Need, kes nakatusid viirusesse kuus kuud tagasi, nende organismides ei ole peaaegu üldse enam vastavaid antikehasid. See tähendab, et uus nakatumise oht on reaalne."