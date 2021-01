Tartu korvpallimeeskonna ja Raadiku teed läksid poolte kokkuleppel lahku

30-aastane ääremängija Raadik alustas hooaega Rumeenias, aga novembri keskel tuli Eestisse tagasi. Tartu särgis mängis 202 cm pikkune Raadik viis Eesti-Läti liiga kohtumist ja kogus neis keskmiselt 4,2 punkti ja 3,2 lauapalli. Parima esituse tegi ta Avis Utilitas Rapla vastu, kui kogus 13 punkti ja kuus lauapalli.

Raadiku sõnul tundus see hetkel õige otsus. "Teadsin, et noor ja vihane tiim ootab ees ja nii ka oli. Ootused olid suuremad, aga paraku ei suutnud ma sulanduda mängupilti ja hüppeliigese vigastuse tõttu leidsime treeneritega, et praegu on nii mulle parim variant. Tartu tiimis on palju võimekaid ja potentsiaaliga mängijaid, kuid tööd on veel palju teha. Eks igaühel on vaja oma rollist aru saada ja see mängus kõige paremini välja tuua. Tänan klubi selle pooleteise kuu eest ja selle eest, et mind Tartus soojalt vastu võeti," sõnas Raadik.

Meeskonna peatreeneril Toomas Kandimaal on kahju, et Raadik ennast Tartus ei leidnud. "Raadik tuli meile katseajaga ja keerulise välismaa kogemuse pealt. Mul on kahju, et me ei suutnud teda meeskonnaga selliselt liita nagu lootsime. Kogemustega Eesti mängija oleks meeskonnale vajalik osa, aga paraku ei näinud Toomas ennast meie võistkonna juures. Eks oma osa mängis ka saadud vigastus, mis ei lubanud tal oma võimeid näidata," sõnas Kandimaa.

Tartu Ülikool Maks & Moorits peab oma järgmise Eesti-Läti liiga mängu teisipäeval, 19. jaanuaril kui kodusaalis võetakse vastu TalTechi meeskond. Kohtumine algab Tartu Ülikooli spordihoones kell 19.