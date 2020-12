Rumeeniast naasnud Toomas Raadik liitus Tartu meeskonnaga

Rumeenia kõrgliigaklubis Miercurea Ciuc CSM hooaega alustanud 30-aastane ja 202cm pikkune ääremängija tuli Eestisse tagasi novembri lõpus. Pärnust pärit mängija on Eestis mänginud KK Pärnu, TTÜ ning BC Kalev/Cramo ridades.

Eelmist hooaega alustas Raadik Norra kõrgliigas Baerum Basketis, kus ta kogus 16 mänguga 15,5 punkti ja 6,6 lauapalli. Poole hooaja pealt siirdus ta Rootsi kõrgliigasse Jämtland Basketisse, kus sai üheksa mänguga kirja 8,9 punkti ja 3,1 lauapalli.

Tartu Ülikool Maks & Mooritsa peatreener Toomaks Kandimaa sõnul oli vaja mängijat, kes saaks kohe treeningutega liituda. "Meil on Toomas Raadikut vaja eesliini tugevdamiseks. Enne jõule on ees ootamas tihe graafik ja meil on vaja mängijat, kes saaks kohe treeningutega liituda. Välismaalase puhul oleks pidanud ta olema teatud aja isolatsioonis ja seega ei oleks detsembri mängudeks abi olnud. Kindlasti läheb aega enne kui Raadik meeskonna joonisega kohaneb, aga hea on see, et me saame treeningutega kohe pihta hakata," sõnas Kandimaa.

Meeskonna mänedžeri Robert Petersoni sõnul jõuti Raadikuga kiiresti kokkuleppele. "Toomas tuli Rumeeniast tagasi ja võtsime temaga ühendust. Ta on pikalt mänginud meistriliigas ja olnud ka Eesti koondise orbiidil. Arvestades praeguseid liikumise piiranguid ja reisimise reegleid, siis meie jaoks sattus tema koju tuleks väga õigele ajale. Ta on korvi alla hea täiendus, aga jätkame ka pikkade osakonda välismaalt täienduse otsimist," sõnas Peterson.

Raadikuga tehti kokkulepe selle hooaja lõpuni, aga ette on nähtud ka võimalus see enne hooaja lõppu lõpetada. Oma esimese mängu peaks Raadik Tartu meeskonna eest tegema pühapäeval, 6. detsembril võõrsil mängus Rapla Avis Utilitase vastu.