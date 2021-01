Euroliiga liider lõpetas Žalgirise võiduseeria, Reali mäng lükati edasi

Poolajaks 13-punktilise edu haaranud CSKA lubas Leedu esiklubi viimase veerandi alguses kolme punkti kaugusele, ent tegi siis kiirelt 8:0 spurdi ja enam ohje käest ei andnud.

Mike James viskas Vene hiiu parimana 21 punkti, Tornike Shengelia toetas teda 18 punkti ja seitsme lauapalliga. Nikola Milutinovi arvele jäi kümme punkti ja 14 lauapalli. Marius Grigonise arvele kogunes Žalgirise resultatiivseimana 16 punkti, Thomas Walkup lisas 14 silma.

CSKA on Euroliigas võitnud 15 ja kaotanud neli mängu, teisel kohal oleva Barcelona saldo on 13-6. 11 võitu ja kaheksa kaotust kogunud Žalgiris on tabelis seitsmendal kohal.

Kolmapäeval kohtuvad veel Bayern - Zenit ja Panathinaikos - Lyon, õhtul kavas olnud Madridi Reali ja Belgradi Crvena zvezda vaheline kohtumine lükati aga edasi, sest Serbia meeskond ei saanud jätkuvalt ajaloolise talvetormi käes vaevlevalt Madridilt luba pealinna lennata.