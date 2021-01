Ajalooline lumetorm külvab Hispaania spordis kaost

Päevaleht El Pais kirjutab, et tormiga Filomena kaasnenud lumesadu on Hispaania jaoks viimase 50 aasta tugevaim. Epitsentriks on pealinn Madrid, kus on peatunud bussiliiklus ja prügivedu, sajad autod seisavad linna ümbritsevatel maanteedel lumevangis.

Kaks päeva tagasi mõõdeti Loode-Hispaanias Vega de Liordeses ka riigi ajaloo madalaim õhutemperatuur, -35,8 kraadi. Meteoroloogide sõnul ei näita torm nädalavahetusel raugemise märke.

Sellest tulenevalt on määramata ajaks edasi lükatud Madridi Wanda Metropolitano staadionil toimuma pidanud Atletico ja Bilbao Athleticu mäng, samuti jääb Madridis pidamata naiste korvpalli kõrgliigakohtmine Estudiantese ja Araski Kutxabanki vahel.

Madridi Reali jalgpallimeeskond istus Barajase lennuväljal reede õhtul lumevangis neli tundi, enne kui kell 22.30 Pamplona poole starditi. Real peaks laupäeval kohtuma Osasunaga.

Getafe peaks pühapäeval võõrsil mängima Elche vastu, kuid mängu toimumine ei ole veel kindel. Madridist ei pääse praegu välja ei rongi ega lennukiga, võistkond jättis laupäevased trennid ära. Sama saatus tabas ka Leganesi. Hispaania esiliigas on edasi lükatud Mirandesi ja Rayo Vallecano ning Alcorconi ja Albacete vahelised matšid.

24 hours later and it has not stopped snowing for a second... I've never seen this here in my life! #Madrid #Filomena pic.twitter.com/fw71nPxskm