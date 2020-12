Valitsev maailmameister kritiseeris cyclo-crossi MK-sarja rada

Cyclo-crossi valitsev maailmameister Mathieu van der Poel kritiseeris nädalavahetusel toimunud MK-etapi rada Belgias Dendermondes, öeldes, et see pole sarja vääriline.

Van der Poel pidi MK-sarja kolmandal etapil tunnistama belglase Wout van Aerti paremust, kes võidutses viimati mullu Pontchateau etapil. Finišis mõõdeti kahe rivaali vaheks kaks minutit ja 49 sekundit. Van der Poel oli võistlusjärgses intervjuus väga kriitiline.

"Teadsin, et see rada sobib Woutile paremini. See ei ole lihtsalt minu maitsele. Ma arvan, et tegemist oli kehva rajaga," ütles Van der Poel. "Rada ei saagi alati sobida, aga ma arvan, et see siin ei vääri MK-sarja kuulumist. Wout oli muidugi täna äärmiselt tugev ja ta vääris seda võitu."

Dendermondes toimus MK-etapp esmakordselt ning korraldajad olid sunnitud rada muutma, kuna enne starti räsis võistluspaika torm nimega Bella. Rada muutus äärmiselt poriseks. Näiteks jäi naiste sõidu ajal üks võistleja muda sisse kinni. Võistluse korraldaja ei jäänud Van der Poelile vastust võlgu ja palus sotsiaalmeedias anda endale võimalust. "Meil oli võimalus etapp tormi tõttu ka tühistada, aga me ei teinud seda ja koos paljude vabatahtlikega andsime oma parima," avaldas Jurgen Mettepenningen.

Naiste arvestuses võitnud Lucinda Brand naljatles aga peale võistlust, et ta jookseb tavaliselt kümmet kilomeetrit kiiremini, kui MK-etapil rattaga sõitis. "Võib-olla järgmisel korral peaksin oma ratta koju jätma," ütles ta.

MK-sarja üldarvestuses hoiab esikohta 95 punktiga Wout van Aert. Talle järgnevad Michael Vanthourenhout (84 p) ja Mathieu van der Poel (70). Naiste seas on liider Lucinda Brand (120). Teist ja kolmandat kohta hoiavad Ceylin del Carmen Alvarado (77) ja Denise Betsema (68).