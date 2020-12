Van der Poel alistas cyclo-crossi MK-etapi haaravas duellis Van Aerti

Van der Poel võitis hooaja teise MK-etapi ajaga 1:03.59, edestades Van Aerti kolme ja Pidcocki 11 sekundiga. Esimesel MK-etapil Tšehhis Taboris võidutsenud Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) lõpetas neljandal positsioonil, kaotades võitjale ühe minuti ja seitsme sekundiga. Sellest aga piisas, et jätkata MK-sarja üldliidrina.

Van der Poel ja Van Aert on kauaaegsed rivaalid nii cyclo-crossi- kui maanteevõistlustel. Van der Poel võitis tänavu näiteks Tour of Flandersi samal ajal kui Van Aert pälvis esikoha Milano - San Remol. Ka Namuris pidasid konkurendid vägeva lahingu, kuid üllatusmeheks kerkis hoopis Pidcock, kes domineeris võistlust. Juba avaringil pani 21-aastane britt peale kiire tempo ja talle suutsid järgneda vaid Van Aert ja Vanthourenhout. Van der Poel kulutas samal ajal palju energiat, et liidertrio kätte saada.

Teisel ringil otsustas Pidcock veelgi tempot tõsta ning pääses viiesekundilise vahega juhtima. Van Aert, Van der Poel ja Vanthourenhout püüdsid ta aga kolmandal siiski uuesti kinni. Noor briti rattur näitas seejärel võitlejahinge uuesti neljandal ringil, teenides sedapuhku seitsmesekundilise vahe.

Van der Poel ja Van Aert püüdsid Pidcocki kordamööda, kuid said ta kätte alles eelviimasel ehk kaheksandal ringil. Vanthourenhouti võistluse rikkus purunenud rehv. Valitsev maailmameister tegi otsustavad liigutused viimasel ringil ning ületas finišijoone esimesena.

Naiste seas pälvis esikoha Lucinda Brand, kes võidutses Clara Honsingeri ja Denise Betsema ees vastavalt 29 ja 38 sekundiga.