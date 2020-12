21-aastane britt alistas Belgias valitseva maailmameistri Van der Poeli

Teist aastat eliitklassis võistlev Pidcock näitas, et temast on kujunenud tõsine rivaal eelmist hooaega valitsenud Van der Poelile. Kolmanda koha pälvis Toon Aerts (Telenet Baloise Lions), kirjutab Spordipartner.ee.

Pidcock sõitis üksinda eest juba sõidu alguses, kuid Van der Poel ja Aerts püüdsid ta kinni. Poolel maal leidis Pidcock uue energia ning jättis esmalt maha Aertsi ja seejärel mitmeid vigu teinud Van der Poeli.

"Jään oma sõiduga rahule. Pidcock oli eriti tugev ja vääris võitu. Teine koht oli minu jaoks parim," lausus Van der Poel. "Pidin palju tööd tegema. Tom oli üpris väljapaistev, eriti jooksulõikudel. Pidin tugevalt pingutama ja varsti tundsin, et tempo on liiga kõrge. Tõsi, ma ei olnud laupäevasest krossist hästi taastunud. Hooaja alguses teha kaks võistlust järjest on päris raske. Jalad hakkasid kohe alguses tunda andma. Tegin hea sõidu, ainult üks mees oli tugevam."

Samas kohas peetud naiste võistlusel oli teistest üle Lucinda Brand (Telenet Baloise Lions), 13 sekundiga kaotas talle Denise Betsema (Pauwels Sauzen Bingoal) ja 34 sekundiga valitsev maailmameister Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Fenix).

Sarja kokkuvõttes juhib meestest Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) ja naistest Lucinda Brand (Telenet Baloise Lions).