Coe: sportlased ei pääse tuntuse tõttu võistluskeelust

Viimastel aastatel on kergejõustiku puhtuse eest võitlev ühendus Athletics Integrity Unit (AIU) määranud keelde mitmetele reegleid rikkunud tippudele, teiste seas näiteks 100 m valitsevale maailmameistrile Christian Colemanile, vahendab Reuters.

"Tahaksin mõelda, et see näitab, et me ei karda tuntud sportlasi [karistada]. Kui on rikkumine, siis me ei mõtle, et see on küll päris suur nimi," ütles Coe Briti meediale. "Kindlasti ei kuulu AIU igaühel jõulukaardisaajate hulka, aga usun, et nad on aidanud taastada usku sellesse, et oleme organisatsioon, kes töötab kartmatult ja väsimatult selles suunas, et kõik petturid päevavalgele tuua."

Coe lisas, et dopingutestimises tehtavad uuendused tähendavad, et petturitel on üsna raskem karistamatult tegutseda. "Kui keegi kavatseb petta, siis Tokyo olümpial on eelnevate mängudega võrreldes märksa suurem šanss vahele jääda," lausus ta.