Miller-Uibo keeluta jäänud konkurendist: see on ebaõiglane

Kergejõustiku puhtuse eest võitlev ühendus Athletics Integrity Unit (AIU) määras Bahreini esindavale Naserile juunis ajutise võistluskeelu, sest maailmameister jättis 2019. aasta 12. märtsil ja 12. aprillil ning 2020. aasta 24. jaanuaril dopinguproovi andmata ning ei teinud ennast 2019. aasta 16. märtsil dopinguametnikele kättesaadavaks.

"Minu mure ei piirdu vaid sellega, et sportlane jättis neli dopinguproovi andmata ja pääses karistusest. Ma olen mures, sest Rahvusvaheline Kergejõustikuliit ja AIU peaksid sporti kaitsma. Miks neil läks nii kaua aega, et info avalikuks teha? Kuidas see võimalik on, et kuni MM-ini, mis peeti eelmise aasta oktoobris, oli see juhtum teiste eest saladuses ning kõnealune jooksja ei saanud esialgset võistluskeeldu nagu teised?" arutles Miller-Uibo sotsiaalmeedia postituses.

WA antidopingu reeglistiku alusel on sportlane dopingureegleid rikkunud, kui ta on 12 kuu jooksul jätnud andmata kolm dopinguproovi või kolmel korral proovi andmisest mööda hiilinud. Sellise rikkumise eest ootab sportlast minimaalselt ühe-aastane võistluskeeld.

Rahvusvahelise Antidopinguagentuuri WADA reeglid näevad aga ette, et end ametnikele kättesaamatuks tegemine läheb tagasiulatuvalt kirja kvartali esimesele päevale. Nõnda sai Naseri 16. märtsi rikkumisest 1. jaanuari rikkumine. Sarnase detaili tõttu pääses võistluskeelust ka USA sprinter Christian Coleman.

Samuti leidis distsiplinaarkomitee, et mullu 12. aprillil toime pandud rikkumine ei ole sportlase süü, sest ametnik helistas lihtsalt Riffas talle antud aadressil vale uksekella ja koputas valele uksele. AIU ei süüdistanud raportis dopinguametnikku, kommenteerides, et kortermaja planeering oli keeruline ja tema eksimus mõistetav. Küll tõi AIU välja, et Naser ei olnud veebipõhises süsteemis ADAMS korrektselt märkinud oma telefoninumbrit, mis oleks tema tabamise ametniku jaoks lihtsamaks teinud.

Nõnda jäid maailmameistri rikkumised 2019. aasta 1. jaanuarile ja 12. märtsile ning 2020. aasta 24. jaanuarile, mistõttu pääseb Bahreini sportlane võistluskeelust.

"Minu arust on see ebaõiglane. Usun, et sel peab olema sügavam põhjus, miks WAja AIU lasid asjal niivõrd kaugele areneda. Palun, [Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu] president Sebastian Coe, tahan uskuda, et sportlased väärivad konkreetset vastust, miks see juhtum selliseks kujunes. Minu arvates on alaliit näidanud korduvalt, et nad ei suuda anda endast parimat, et kaitsta sportlasi ja hoida kergejõustik dopingust vaba," lisas pettunud Miller-Uibo.