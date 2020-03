Kaks Venemaa olümpiavõitjat said dopingusüüdistuse

2008. aasta olümpiamängude meeste kõrgushüppe võitja Andrei Silnov ning 2012. aasta olümpiamängude naiste 400 meetri tõkkejooksu kuldmedalist Natalja Antjuhh said kergejõustikus puhtuse eest võitlevalt ühenduselt Athletics Integrity Unit (AIU) dopingusüüdistuse.

AIU sõnul põhinevad süüdistused Kanada spordiadvokaat Richard McLareni 2016. aastal algatatud Venemaa riikliku dopinguprogrammi uurimise käigus ilmsiks tulnud infol.

Lisaks Silnovile ja Antjuhhile, kes on mõlemad tänaseks sportlaskarjääri lõpetanud, said süüdistuse veel 2006. aasta sise-MM-i naiste 1500 m jooksu hõbemedalist Jelena Soboleva ning vasaraheitja Oksana Kondratjeva.

AIU sõnul põhineb Sobolevale esitatud süüdistus 2007. aasta MM-i taastestitud dopinguproovil. Tollelt võistluselt võidetud hõbemedal on Sobolevalt juba ära võetud, kui leiti, et Venemaa sportlased on omavahel vahetanud uriiniproove.