AIU soovitab lõpetada neutraalsete sportlaste võistlema lubamine

Venemaa kergejõustiklased ei tohi oma riiki rahvusvahelistel võistlustel esindada 2015. aastast, mil nad visati dopinguprobleemide tõttu rahvusvahelisest liidust välja. AIU leiab, et Venemaa sportlased ei tohiks ka neutraalsete atleetidena võistelda seni, kuni Venemaa liikmelisus on taastatud.

World Athletics, endise nimega rahvusvaheline kergejõustikuliit (IAAF), kehtestas vastava reegli selleks, et oma puhtust tõestanud sportlased ei peaks kannatama dopingupatuste tõttu. Näiteks Kataris Dohas oli mullu kergejõustiku MM-il stardis 29 Venemaa sportlast.

"AIU juhatuse arvates peaks Venemaa Kergejõustikuliit antud olukorras oma süüd tunnistama ja kahetsema tehtut, aga tehtud pole kumbagi," seisis AIU avalduses. "Selle asemel on tehtud kõik endast olenev, et eitada igasugust kokkupuudet dopinguga."

Juhul kui AIU taotlus rahuldatakse, tähendab see Venemaa sportlastele seda, et ükski neist ei pääse 2020. aasta Tokyo olümpiamängudel starti.

AIU on 2017. aastal asutatud organisatsioon, mis loodi dopingu vastu võitlemiseks.

It's not getting better for Russian sports: Athletics Integrity Unit from ⁦@WorldAthletics⁩ recommends considering expulsion of Russian Athletics Federation ⁦@rusaf_official⁩ ⁦@rusathletics⁩ pic.twitter.com/QrzUFGWcgJ