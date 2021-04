CAS lühendas maailmameistri keeldu, olümpia jääb Colemanil siiski vahele

Colemanile määrati oktoobris dopinguametnikele kättesaamatuks jäämise eest kahe aasta pikkune võistluskeeld. Vastavalt reeglitele võrdub aasta jooksul kolmelt testimiselt puudumine positiivse dopinguprooviga. Coleman ei olnud testijatele kättesaadav eelmise aasta 16. jaanuaril, 26. aprillil ja 9. detsembril. Ameeriklane polnud karistusega nõus ja pöördus spordiarbitraaži.

Rahvusvahelise kergejõustikuliidu juures tegutseva organisatsiooni AIU määratud algne karistus lõppenuks 2022. aasta 13. mail, kuid CAS otsustas keeldu vähendada kuue kuu võrra, seega lõpeb Colemani võistluskeeld nüüd tänavu 14. novembril. Tokyo olümpiamängud aga peetakse 23. juulist 8. augustini, mis tähendab, et olenemata karistuse leevendamisest jääb Coleman siiski olümpialt eemale.

CAS-i paneel leidis, et Coleman rikkus küll antidopingu reegleid, kuid tema süü oli väiksem kui AIU otsuses kirjeldatud ning seetõttu otsustati tema keeldu lühendada.

Algselt vaidlustas Coleman 9. detsembri juhtumi, väites, et dopinguametnikud tegid protokollilise vea, kuna ta saabus jõuluostude tegemiselt enne määratud ooteaja lõppemist koju. Dopinguametnikud väitsid ülekuulamisel, et nad olid 9. detsembri õhtul kell 19.15 kuni 20.15 Colemani maja ees. Ameeriklase väitel jõudis ta koju aga enne tunnipikkuse tähtaja kukkumist kell 20.15. Paraku näitasid ostutšekid, et Coleman oli teinud kauplusest sisseoste veel kell 20.22.

Coleman ütles Reutersile, et on pettunud, et tal jäävad olümpiamängud vahele. "Kuigi olen rahul sellega, et vahekohtunikud leidsid, et olen puhas sportlane, olen mõistagi pettunud, et ma ei saa suvel olümpial võistelda," sõnas Coleman.

Coleman lisas, et keskendub nüüd järgmise aasta MM-ile, mis peetakse USA-s. "Ootan juba, et saaksin järgmisel aastal USA-d mõlemal MM-il esindada, eriti suvisel MM-il, mis toimub esimest korda USA-s. Plaanin seal enda maailmameistritiitlit kaitsta värske olümpiavõitja vastu," ütles Coleman.