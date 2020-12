Šveitsi kohus tühistas olümpiavõitjale määratud pika võistluskeelu

Ülemkohus põhjendas keelu tühistamist sellega, et algselt Suni juhtumit vaaginud CAS-i paneelis oli üks inimene, kes polnud erapooletu.

Ülemöödunud aasta septembris külastasid Suni dopingukütid, kellel polnud aga kaasas kõiki vajalikke dokumente, mistõttu keeldus hiinlane nendega koostööd tegemast. Dopinguküttide sõnul lõid Suni tiimi liikmed seejärel haamriga puruks kolmekordse olümpiavõitja verd sisaldanud ampullid.

Rahvusvaheline Ujumisliit (FINA) mõistis dopinguprotsessis hiinlase õigeks, lisades, et testijate eksimuse tõttu ei läinud Suni keeldumine antidopingu reeglitega vastuollu. Rahvusvaheline Antidoping (WADA) kaebas otsuse edasi aga CAS-i ja spordikohus otsustas avaliku protsessi järel, et Sun rikkus siiski antidopingu reegleid, mistõttu määrati 11-kordsele maailmameistrile kaheksa aasta pikkune võistluskeeld.

Sun aga polnud sellega rahule ja kaebas edasi Šveitsi ülemkohtusse ning saigi sealt jõulukingituse – neljapäeval avaldati, et kohus tühistas CAS-i esialgse otsuse ning nüüd tuleb spordikohtul kaasus uue koosseisuga uuesti arutlusele võtta.

"CAS-i otsus enam ei kehti. CAS peab alustama uut kaasust uue koosseisuga," teatas Šveitsi ülemkohus.

New York Timesi andmetel väitsid Suni kaitsjad Šveitsi ülemkohtule, et just eelneva koosseisu esimees oli see, kes polnud erapooletu – nimelt oli ta avalikult väljendanud vastumeelsust Hiina suhtes.

CAS kinnitas Reutersile, et ka nendeni jõudis kaebus, et esimesel korral Suni kaasust arutanud paneeli esimees oli 2018. aastal Twitteris väljendanud Hiina-vastasust. "CAS-il on kahju, et neid vastuväiteid varem ei esitatud ja neid ei saanud protsessi käigus üle vaadata," ütles CAS enda avalduses. "Mõistagi ei esinda paneeli esimehe isiklik arvamus CAS-i vaateid."

CAS lisas, et Suni juhtum võetakse kohesele uuele arutamisele. Seega on Sunil endiselt lootus, et ta saab suvel Tokyo olümpiamängudel võistelda.