Kolmekordne olümpiavõitja sai dopinguproovide lõhkumise eest kaheksa-aastase keelu

Rahvusvaheline Spordiarbitraaž (CAS) teatas reedel, et määrab kolmekordsele olümpiavõitjale ja 11-kordsele maailmameistrile Sun Yangile antidopingu reeglite rikkumise eest kaheksa-aastase võistluskeelu.

Ülemöödunud aasta septembris külastasid Suni dopingukütid, kellel polnud aga kaasas kõiki vajalikke dokumente, mistõttu keeldus hiinlane nendega koostööd tegemast. Dopinguküttide sõnul lõid Suni tiimi liikmed seejärel haamriga puruks kolmekordse olümpiavõitja verd sisaldanud ampullid.

Rahvusvaheline Ujumisliit (FINA) mõistis dopinguprotsessis hiinlase õigeks, lisades, et testijate eksimuse tõttu ei läinud Suni keeldumine antidopingu reeglitega vastuollu. Rahvusvaheline Antidoping (WADA) kaebas otsuse edasi aga CAS-i ja nüüd otsustas spordikohus avaliku protsessi järel, et Yang on siiski rikkunud antidopingu reegleid, mistõttu määratakse 11-kordsele maailmameistrile kaheksa aasta pikkune võistluskeeld.

"Spordiarbitraaž on üheselt tuvastanud, et sportlane rikkus FINA DC artiklit 2.5 (dopinguproovidega manipuleerimine – toim.)," teatas CAS reedeses avalduses. "Ka leidis kohus, et dopingukontrolli eest vastutanud isikud olid tööülesandeid täites vastavuses kõikide neile seatud kohustustega."

"Kuigi sportlase arvates ei olnud dopinguküttide tegevus vastavuses rahvusvahelise reeglistikuga, ei suutnud ta esitada veenvat põhjust oma vereproovide purustamiseks ja dopingukontrollist keeldumiseks."

Sun on teatanud enda plaanist CAS-i otsus apellerida.

Sun võitis 2012. aasta Londoni olümpiamängudel kaks kuldmedalit, tulles olümpiavõitjaks 400 m ja 1500 m vabaujumises. Neli aastat hiljem tõusis ta pjedestaali kõrgeimale astmele ka Rios, võidutsedes 200 m vabaujumises. Tänavused olümpiamängud Tokyos jäävad 28-aastasel Sunil keelu püsimise korral vahele.