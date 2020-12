Debütant Viiber: ei osanud oodata, et Itaalia esiliiga nii heal tasemel on

Cantu tabelisse punktilisa ei teeninud ja jätkab A2 sarja liigatabelis 12 võistkonna seas kümnendal positsioonil. Kuigi Lombardia klubile ennustatakse kevadeks esiliiga viimast kohta, siis Viiber ega võistkonnakaaslased selliseid ettekuulutusi ei usu ning klubi on seadnud eesmärgiks play-off'i jõudmise, vahendab Võrkpall24.ee.

"Ma ei osanud oodata, et A2 liiga nii heal tasemel on. Kuna siin on ainult üks välismaalane lubatud, siis arvasin, et äkki jääb osadel tiimidel kvaliteedist puudu, aga tuleb välja, et ei jää. Ma olen väga positiivselt meelestatud selle liiga kvaliteedi suhtes," kiidab Viiber Itaalia esiliigat.

