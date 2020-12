Karikafinaali resultatiivseim kiidab kogenud meeskonnakaaslaste panust

Selveri meeskonda kuuluvad aastaid koondises mänginud Renee Teppan, Kristo Kollo ja Andrus Raadik. Neil kõigil oli finaali võitmisel täita oma osa, kuid eriti tuleb esile tõsta nurgaründaja Oliver Orava panust.

192 sentimeetri pikkune Orav kogus kohtumise kõige resultatiivsema pallurina 26 punkti, sealhulgas kuus serviässa. Enesekindlalt ja emotsionaalselt tegutsenud Orava efektiivsusnäitaja oli suurepärane +19. Hiilgavast mängust hoolimata jääb sportlane kahe jalaga maa peale.

"See on finaal, mängib see, kes mängib praegu paremini," sõnas Orav matši järel ERR-ile. "Kui ma oleks kehvasti alustanud, oleks Kristo sisse tulnud ja minu koha täitnud. Hooaja alguses oli see Raineriga [peatreener Rainer Vassiljev] üks ideedest, et igale positsioonile võtta võrdsed mängijad. Ütlen ausalt, et kui sain teada, et Raadik ja Kollo tulevad, käis kerge värin küll läbi - äkki on see hooaeg, kus peab platsi kõrvalt vaatama! Aga praegu on isiklikult mul hästi välja tulnud, samas ei ütleks, et mu koht sinna naelutatud on."

Orava kvaliteet on võrkpallivaatlejate arvates tänavu selgelt tõusnud. Nimekate meestega koos treenimine toob edu. "Kui ikkagi tuleb kapten või Renee Teppan sulle kõrvale ja ütleb, et "pole hullu, mõte oli hea, mis sest, et loll eksimus" - siis ei jää ise oma veasse kinni," tõdes Orav.

25-aastast Oravat võib suhteliselt noorest east hoolimata pidada Selveri raudvaraks. Aastatel 2016 ja 2017 tuli ta klubiga Eesti meistriks. Koondises pole Orav suur tegija olnud, kuid 2017. aastal kuulus ta EM-il mänginud koosseisu. Välisklubis mees veel kätt proovinud pole.

"Eks ikka mõtlen selle peale, aga ei ole tulnud nii ideaalset võimalust kui olen oodanud," sõnas mängijakarjääri kõrvalt ka tarkvarainseneri ametit pidav Orav.