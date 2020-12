Rainer Vassiljev: enesekindluse taga on alati sooritused

Selver kaotas mõneti üllatuslikult avageimi, ent võitis siis kolm järgnevat. Vassiljev tunnistab, et Tartu on raske vastane. "Päris ideaalsest voolamisest oli meil puudu terve mängu jooksul, saanuks kõvasti paremini. Tartu mängib hoopis teistmoodi rütmi kui teised meeskonnad siin liigas ja neil on oma iseärane mäng ja meil läks natuke aega sellega kohanemiseks. Alates teisest geimist suutsime ise oluliselt paremini rütmimuutusega kaasa minna ja hakkasime kannatlikult ründama," rääkis Selveri juhendaja ERR-ile.

"Enesekindluse taga on alati sooritused. Kui on paha otsus või viga, siis need söövad ka meie mängu ja esimeses geimis me neid palju ka tegime. Meil tuli vigu servil ka terve mängu jooksul, aga samas servisime väga kõvasti ja see balanss oli paigas. Oluline on vastast surve all hoida ja seda me täna suutsime."

Kas noored mängijad finaalis tekitasid ka muret? "Ausalt öeldes väga ei muretsenud, sest kunagi on ikka esimene finaal, kui sa mängumeheks tahad saada. Olukord on praegu selles mõttes parem, et neil noortel meestel on kõrval väga kogenud mehed, kes aitavad oma oleku ja enesekindlusega."

"Noored mehed on siin tegelikult Renet Vanker ja Marx Aru, teised on ju mängu näinud ja Oliver Orav ei ole kindlasti enam noor mees. Tugi väljakult ja pingilt on oluline, mängu jooksul peab säilima mõtlemisvõime ja seda me täna ära ei kaotanud," lausus Vassiljev.