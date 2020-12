Alar Rikberg: kaotus on treeneri kaotus

"Esimene geim vastas ootustele, mängisime oma korraliku taseme välja. Selver esimeses geimis nii hästi ei mänginud, aga nemad suutsid juurde panna ja meie mängisime järgnevad geimid tiba kehvemini – sealt see vahe tuli," kommenteeris Rikberg pärast finaali ERR-ile.

"Ei poe väsimuste ja vigastuste taha. Kaotus on treeneri kaotus, mängijad andsid endast maksimumi. Näha oli, et nad püüdsid – mõnel tuli see hästi välja, mõnel mitte nii hästi. Olen meeste üle siiski uhke. Selver tegi korraliku partii. Mul on kahju sellest."

Rikbergi sõnul oli siiski ka mängulisi elemente, mis võinuks anda eelise Tartule. "Selver servis ja servis lõpuni väga hästi, aga otsustavaks sai hoopiski blokk-kaitse. Meil oli lõpus kaks olulist asja: kui meil oli aega, suutsime olla korrektsemad, aga millegipärast ei toonud kaitses palli üles."

"Teine asi mis juhtus oli, et kui füüsilist väsimust ei tekkinud, siis mänguplaanist kinnipidamisel tuli küll selliseid lobisemisi, et oleksin tahtnud veidi paremaid volikuid blokimängu osas – saanuksime neid siis rohkem survestada," arutles Rikberg.