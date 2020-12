Kevadised Belgia klassikud peetakse publikuta

"On ainult üks lahendus - null pealtvaatajat. Sellise mudeli järgi töötame kevadistel klassikutel," kinnitas Flanders Classicsi võistluste organisaator Thomas van den Spiegel.

Flanders Classicsi korraldada on muuhulgas sellised võidusõidud nagu Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Dwars Door Vlaanderen, Tour of Flanders, Scheldeprijs ja De Brabantse Pijl, vahendab Spordipartner.ee. Tänavu nihutati enamik kevadisi jõuproove sügisesse, kuid 2021. aasta kalendris on need planeeritud traditsioonilisse perioodi. Omloop Het Nieuwsblad avab 27. veebruaril Belgia hooaja.

"Kõige tähtsam on, et saaksime veebruari lõpus võistlemisega alustada. Loomulikult oleks tore näha Wout van Aert ja Mathieu van der Poeli sõitma Oude Kwaremontist üles külg külje kõrval suure rahvamassi vahel. Kahjuks ei saa seda 2021. aastal lubada," lausus van den Spiegel. "Meil ei tulnud kordagi mõttesse, et loobume võistluste korraldamisest. Saame seda teha veel üks kord (pealtvaatjate ja kindlade tuludeta), enamaks ei ole me suutelised."