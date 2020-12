TV3 Grupp omandas autoralli MM-sarja ülekandeõigused

"On suur rõõm, et just TV3 Grupi kanalid toovad järgmisel neljal aastal eestlaste koju kõige põnevamad rallihetked," ütles TV3 Eesti Grupi tegevjuht Signe Suur pressiteate vahendusel. "Eriti hea meel on selle üle, et tänu TV3, TV6, TV3 Sport ja Go3 kanalite ülekannetele saavad Eesti rallisõbrad kaasa elada ka meie rallikangelastele Ott Tänakule ja Martin Järveojale. Võib julgelt öelda, et just tänu neile on rallist saanud Eesti rahvussport."

Alates jaanuarist on TV3 ja TV6 vaatajate ees eestikeelsete kommentaaridega otseülekanded igalt MM-sarja rallilt, sealhulgas ka pühapäevaselt punktikatselt, mis on ülekannetest atraktiivseim. Lisaks jõuab 2021 WRC hooajast TV3 Sport kanalite vahendusel fännideni täiendavalt 60 tunni jagu otseülekandeid ning Rally Estonia täies ulatuses kõikides TV3 Grupi kanalites.

Kokku näitab TV3 Grupp tuleval hooajal otsepildis üle 125 kiiruskatse.