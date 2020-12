Itaalia klubi huvi äratanud Teppan: praegu on Eestis jätkamine mõistlikum

Jätkuvalt ravi vajava õla tõttu sai Renee Teppan hooaja esimestes mängudes episoodiliselt mänguaega ning tema klubi Selver tabelisse kaotuseid. Nüüd aga on meeskond ja Teppan teiste seas leidnud korraliku hoo, alistatud on järjest koduseid konkurente ja ees on ootamas nädala pärast toimuv karikafinaal Tartuga. Seega oli Eestisse jäämine õige otsus.

"Üldiselt on liiga toiminud, ei ole olnud mingeid pause. Olukord on ülejäänud Euroopaga võrreldes kindlasti hea," tõdes Teppan. "Usun, et ma ei oleks hooaja alguses olnud valmis välisliiga treeningutel vastu pidama ja pärast ühte kuud oleks mind tagasi saadetud. Mul oli vaja aeg maha võtta, et iseendaga tegeleda ja oma tervisesse investeerida."

Eestisse jäämine ei tähenda, et Teppan välismaa poole ei vaataks. Arvestades hetkeolukorda ei pea ta siiski õigeks kohe esimese pakkumisega kaasa minna.

"Nädal aega tagasi tunti Itaaliast huvi, ei olnud üldse paha klubi. Päeva lõpuks on aga praegu Eestis olemine mõistlikum, sest Itaalias on üks asi see, et üritad hästi mängida, teine asi treeningprotsess, mille tegelikust toimimisest teavad vähesed. Iga trenn on väikestviisi sõda, kaks ja pool tundi, koormused on meeletult suured. Praegu arvan, et ei ole päris selleks veel valmis," sõnas Teppan.