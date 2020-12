Tartu täiendas ridu Soome liiga parima korvikütiga

25-aastane ja 201 cm pikkune Jordan Capps mängis eelmise hooaja Soome kõrgliigas Lapua Kobrat meeskonnas. Ääremängija sai 33 mänguga kirja keskmiselt 21,3 punkti ja 6,1 lauapalli, millega oli ka Soome liiga parim punktiviskaja enne kui hooaeg koroonaviiruse tõttu pooleli jäi.

Hooajal 2018/2019 mängis Capps Kosovo liigas Bashkimi Prizreni meeskonnas. Kosovo meistriliigas sai Capps 29 mängu keskmisteks näitajateks 25,7 punkti ja 6,8 lauapalli ning Balkani liiga põhiturniiri parima skoorijana tõi ta 11 mänguga keskmiselt 27,5 punkti ja 7,1 lauapalli.

Ülikoolikorvpalli mängis Capps NCAA DI tasemel Southeastern Louisiana võistkonnas.

Tartu Ülikool Maks & Mooritsa peatreeneri Toomas Kandimaa hinnangul sai meeskond Cappsiga rünnakule palju juurde. "Pärast Raymani lahkumist oli meil vaja ründejõudu juurde just pikkade osakonnas. Capps on varasematel hooaegadel näidanud, et seda ta oskab hästi. Loodetavasti suudame ta oma süsteemi sulatada ja ta saab aru ka kaitse nõudmistest. Hooaja teisel poolel on meil ees rohkem mänge, kui praegu peetud. Pikkade ja tagamängijate osas tasakaalus meeskonnaga on parem nii trenni teha kui mängujoonist paika sättida," sõnas Kandimaa.

Jordan Capps jõudis Eestisse esmaspäeval ja liitus meeskonna treeningutega pärast edukalt läbitud reisimisega seotud protseduure. Cappsi esimene mäng Tartu särgis on kolmapäeval, 6. jaanuaril kui tartlased sõidavad külla Tallinna Kalev/TLÜ meeskonnale.