Raadik lõpetas Rumeenia klubiga lepingu ja tuli Eestisse tagasi

Augusti alguspäevadel Rumeenia kõrgliigaklubiga Miercurea Ciuc CSM käed löönud pärnakas Toomas Raadik on pärast tormilist 3,5 kuud kodumaal tagasi.

Rumeenia tiimiga, kelle hingekirja endisel kuulub ka Eesti koondise mängujuht Rait-Riivo Laane, on Raadikul leping nüüdseks lõpetatud ja 30-aastane ning 202 cm pikkune suur äär on uuteks väljakutseteks valmis. "Klubi polnud rahul minu esitustega pärast meie esimest turniiri, mind kutsuti vaibale ja pakuti välja variant, et vähendatakse palka 40% või lõpetatakse leping," sõnas Raadik Korvpall24.ee portaalile.

"Hetkel Eestis veel klubi pole, aga Frederik Ross (endine Tallinna Tehnikaülikooli korvpallimeeskonna füsioterapeut – toim.) kutsus rahvaliigasse," muigas Raadik.

Raadik ei jäänud Rumeenias puutumata ka koroonaviirusest ning põdes selle võõral maal läbi. Küsimuse peale, miks Raadik oma mängu korralikult Rumeenias käima ei saanud, vastas pärnakas nii: "Ründes ei saanud viskeid sisse. Usun, et see võis olla tingitud just sellest koroonapausist."

Loe rohkem portaalist Korvpall24.ee.