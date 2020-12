Torn EM-tiitlist: emotsioonidele ei tohi puhkama jääda

Eelmisel aastal jättis Ken Torni Euroopa meistritiitlist ilma kohtunike vastuoluline otsus muuta viimase etapi paremusjärjestust mitu tundi pärast ralli lõppu.

Sel aastal lõppes kõik õnneks hästi. Kanaaride ralli lõpetasid eestlased esialgu teise kohaga, aga võitja diskvalifitseerimine kergitas toreda boonusena pjedestaali kõrgeimale astmele Torni ja Pannase. Hooaja kokkuvõttes kuulus Ford Fiesta Rally4 autoga kihutanud Eesti rallipaarile seega ERC3 ja ERC3 Junior klassi Euroopa meistritiitel.

"Kindlasti on see üks meie senise karjääri suurimaid saavutusi," rääkis Torn Vikerraadiole. "Emotsioonid on super, aga see ei ole koht, kuhu puhkama jääda - see peaks innustama üha edasi ja edasi."

"Kui niimoodi ära tehakse, eks see ikka kuskile tahatuppa jääb," rääkis Torn eelmise hooaja ebaõiglusest. "Hooaja jooksul me selle peale ei mõelnud, tegime oma asja ja tegime seda nii hästi, kui oskasime. See aasta proovisime teha nii, et midagi õhku ei saaks jääda."

Ken Torn oli lõppenud hooajal Euroopa meistrivõistlustel oma klassis tulemuste põhjal vaieldamatult parim sõitja. Seda vaatamata sellele, et eelkõige kruusal end koduselt tundev Torn pidi tavatult palju sõitma asfaldil ja seda veel mitmel enda jaoks täiesti tundmatult rallil. Torn tuli väljakutsega edukalt toime.

"Tulemus oli maksimumilähedane, neli võitu ja üks teine koht. Hooaja tegi ärevaks see, et kui koroonaolukord hakkas võistlusi ära jätma, jäi kalendrisse vaid üks kruusaralli. Meie kui kruusaarmastajatest eestlased vaatasime, et tohoh, sellest tuleb küll põnev hooaeg - peame konkureerima meestega, kes on põhimõtteliselt asfaldil sündinud. Arenesime iga sõiduga, midagi kahetsema ega häbenema küll ei pea," rääkis Torn.

ERC3 Junior klassi võitmisega tuli kaasa ka väga magus auhind. Järgmisel aastal saavad Ken Torn ja Kauri Pannas kahel Euroopa meistrivõistluste etapil osaleda Motorsport Italia välja pandud Škoda Fabia R5 autoga.

"Teame, et autosport ei ole odav ala. R2 ja R5 eelarvete vahe on kaks või kolm korda. See on väga okei koht, kust hakata ehitama. Meil on kaks etappi pluss testid, lõppunistus on kõigil rallimeestel muidugi WRC, aga R5 on ka kõva samm edasi," kinnitas Torn.

Kui Ken Torni kaugem unistus on WRC sarjas osalemine, siis järgmiseks hooajaks ta konkreetseid eesmärke seadnud pole. "Eesmärkidest on veel vara rääkida, aga unistus on lihtsalt see, et saaksime selle klassi autoga teste teha ja võistlustel võimalikult kiiresti kohaneda. Soovime kaasa rääkida ka kõrgetel kohtadel."