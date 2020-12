Austraalia koondise OM-i ja MM-i neljandaks aidanud Bogut lõpetas karjääri

36-aastane keskmängija lootis enne ketside varna riputamist Austraalia koondist esindada Tokyo olümpial, aga koroonapandeemia tõttu lükati mängud aasta võrra edasi.

"See otsus ei olnud kerge, aga usun, et on õige," rääkis Bogut teisipäeva hommikul taskuhäälingus Rogues Bogues. "Ma ei sõlmi lepingut ühegi meeskonnaga ja lõpetan profikarjääri. Praegu on novembri lõpp. Oleksin teinud selle otsuse varem, kui Tokyo mänge poleks edasi lükatud. Oleksin väga tahtnud 2020. aasta OM-il mängida, aga ju siis ei pidanud nii minema."

213 sentimeetri pikkune austraallane valiti 2005. aasta NBA draft'i esimese valikuna, Milwaukee Bucksis veetis ta seitse hooaega ning mahtus 2010. aastal ka NBA kolmandasse sümboolsesse viisikusse. 2012. aasta jaanuaris vigastas ta raskelt hüppeliigest, mille järel kahanesid tema mänguminutid märgatavalt. Sellele vaatamata krooniti ta 2015. aastal Golden State Warriorsi ridades NBA meistriks.

"Olen hakanud rohkem tähelepanu pöörama oma tervisele ja mõtlen, kui terve tahan olla 40-, 45-, 50-aastaselt. Mõned võivad öelda, et [olümpiani] on vaja vaid pool aastat treenida, aga olen jõudnud punkti, kus ma ei ole selleks enam lihtsalt võimeline," lisas Bogut.

Keskmängija esindas Austraalia koondist kolmel OM-il, 2016. aastal Rios jõuti poolfinaali. Ka mullustel maailmameistrivõistlustel aitas Bogut rahvusmeeskonna nelja parema sekka, poolfinaalis jäädi kahele lisaajale läinud mängus alla Hispaaniale.