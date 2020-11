Suurelt unistav Austraalia korvpallikoondis lõi käed tuttava treeneriga

Eelmisel aastal istus Austraalia koondise peatreeneritoolile Brett Brown, kuid koroonapandeemia ja Tokyo OM-i edasilükkumise tõttu pani ta oktoobris ameti maha.

Reedel nimetas Austraalia korvpalliliit uueks peatreeneriks Brian Goorjiani, kes oli samas ametis ka aastatel 2001-08. Ateena olümpial sai koondis tema juhendamisel üheksanda koha, neli aastat hiljem oldi Pekingis seitsmendad. 2008. aasta turniiril kuulusid koondisesse ka Andrew Bogut, Patty Mills ja Joe Ingles, kes on tõenäoliselt meeskonna rivistuses ka järgmisel suvel Tokyos.

Austraalia koondis on neljal OM-il jõudnud poolfinaali ja mängis nelja parema seas ka mullusel MM-il, kuid medalit pole seni saavutatud. Boguti jt. põlvkonna jaoks on Tokyo mängud viimaseks võimaluseks olümpiapjedestaalil seista, aga selle juhtumiseks loodetakse, et meeskonnaga liitub Philadelphia 76ersi staar Ben Simmons.

Melbourne'is sirgunud Simmons debüteeris Austraalia koondise eest juba 16-aastasena, ent jäi 2014. aasta MM-koondisest välja. 2016. aastal loobus ta OM-ist, et keskenduda oma debüüthooajaks NBA-s, seejärel teatas Simmons, et soovib Austraaliat 2019. aasta MM-il esindada, kuid loobus pärast Philadelphiaga uue lepingu sõlmimist siiski koondisest.

"Ben on minu prioriteetide nimekirjas väga kõrgel," rääkis Goorjian reedel Austraalia meediale. "Ta on fenomenaalne mängija ja oleks meile OM-il suurepäraseks lisanduseks. Ta on pusletükk, kes tähendaks meile kui medalinõudlejatele palju. Võtan temaga kindlasti ühendust."