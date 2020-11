Kristjan Ilves MK-sarja edust: selle nimel on kaks aastat vaeva nähtud

"Eks ma ikka olin natukene üllatunud, sest ma teadsin enda taset ja et esikümne koht võiks olla täiesti jõukohane, aga et ma kahel päeval viiendaks tulin, oli ka endale üllatuseks. Suutsin võrreldes maailmaga olla sellisel tasemel nagu ma olin," kommenteeris 24-aastane Ilves häid tulemusi "Ringvaates".

Mis on olnud Ilvese edu pandiks? "Selle nimel on kaks aastat kõvasti vaeva nähtud. Kuna ma olen norrakatega igapäevaselt treeninud ja elan sellest aastast Norras, siis see ongi igapäevane suur töö ja pingutus, et need hüpped nii kaugele kanduksid," selgitas Ilves.

Nädalavahetusel säras Ilves just hüppevoorudes, mida kahevõistleja peab enda tugevamaks küljeks. "Võib-olla mulle on antud hüppemäele rohkem kui suusarajale. Keha on võib-olla hüppamiseks rohkem loodud kui suusatamiseks, aga eks kõige taga ole kõva töö. Hüppajana pead olema väga kerge, painduv ja plahvatuslik, mis jällegi suusatamise poolel on täiesti vastupidine. See ongi selline harmoonia, suuta kaks asja balansis hoida."

Järgmisel nädalavahetusel osaleb Kristjan Ilves Norra karikavõistlustel. MK-sari jätkub 19. ja 20. detsembril Austrias Ramsaus.