Ilves: kui suudan nii hüpata läbi talve, tuleb paremaid tulemusi veel

Pühapäevast hüppevooru ei õnnestunud ilmaolude tõttu läbi viia, seetõttu starditi murdmaarajale neljapäevase proovivõistluse tulemuste alusel ehk Ilves neljandana. Teisena startinud Oftebrole vastaseid ei olnud ja tema võiduajaks oli 25.22,1. Ilves kaotas talle 33,2 sekundiga.

"Minu tugevus on hüpped ja kui ma suudan sellisel levelil hüpata läbi talve, siis võib neid paremaid tulemusi veel tulla," ütles Ilves intervjuus ERR-ile. "Ma arvan, et suusas olen ka kindlasti sammu edasi astunud, et suudan kiiremate meestega koos püsida ja sõita. See on ka meie eesmärk olnud, et taset sinnamaani saada, et suudaksin kiires pundis sõita. Võib öelda küll, et on õiges suunas asjad läinud ja saab hetkeolukorraga kindlasti rahul olla."

MK-sarja üldliidrit Jarl Magnus Riiberit pühapäeval murdmaadistantsil starti ei lubatud, kuna ta diskvalifitseeriti neljapäevasel proovihüppel ebasobiliku hüppekombinesooni tõttu.