Tuul kahevõistlejaid hüppetorni ei lasknud, MK-sarja liider starti ei pääse

Pühapäevane hüppevoor tuli ebasobivate tuuleolude tõttu ära jätta ja selle asemel võetakse kasutusele proovivõistluse hüpped. Kristjan Ilves näitas neljapäeval paremuselt neljandat õhulendu – 141 meetrit ja teenis 148,2 punkti.

Esimesena stardib 10 km murdmaasõidule sakslane Manuel Faisst, temast 18 sekundit hiljem alustab norralane Jens Luraas Oftebro, 26 sekundit hiljem austerlane Johannes Lamparter, kellest omakorda sekund hiljem stardib Ilves.

Proovivõistluste tulemuste kasutuselevõtt on aga halb uudis MK-sarja üldliidrile, norralasele Jarl Magnus Riiberile, kes neljapäeval tegi küll päeva pikkuselt teise hüppe, aga diskvalifitseeriti ebasobiliku hüppekombinesooni tõttu. See tähendab, et Riiberit ei lubata pühapäeval murdmaadistantsil starti.

"Olen väga vihane," kommenteeris Riiber Norra rahvusringhäälingule. "Tulin siia võistlema ja see on väga masendav, et minult see võimalus ära võeti."

Reedel ja laupäeval võidu võtnud Riiber juhib Ruka minituuri 200 punktiga, järgnevad Lamparter 120 ja Akito Watabe 100 punktiga.

10 km murdmaasõit algab Eesti aja järgi kell 15.55.