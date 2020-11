Leedu korvpallikoondis jäi EM-valikturniiril kodusaalis alla Taanile

Leedu juhtis küll avaveerandi järel 22:21 ning kasvatas poolajapausiks edu kaheksale silmale, 46:38, kuid riietusruumist tulles anti kolmandal veerandil vastasele tagasi üheksa punkti ning nii alustati otsustavat neljandikku ühesilmalisest kaotusseisust, 59:60. Kohtumine oli viimaste sekunditeni tasavägine. Taani asus viimast korda juhtima 18 sekundit enne lõpuvile, kui täpne oli Gabriel Lundberg. 80:76 võidu vormistas Taanile Adama Darboe, kes sai sisse kaks vabaviset.

Võitjate resultatiivseim oli 28 punktiga, seitsme lauapalli ja nelja korvisööduga Lundberg. Leedu parim oli 16 silma korvi visanud Deividas Gailius.

C-alagrupis on Leedul nüüd kirjas üks võit ja kaks kaotust, millega hoitakse Belgia järel, kes on kõik kohtumised võitnud, teist kohta. Taani ja Tšehhi on samuti võitnud ühe ja kaotanud kaks kohtumist ning nad hoiavad vastavalt kolmandat ja neljandat kohta. EM-finaalturniirile pääseb igast alagrupist kolm võistkonda.

Läti koondis alistas võõral väljakul Kreeka tulemusega 77:66. Kalev/Cramo peatreeneri Roberts Štelmahersi käe all võistelnud Läti koondisest näitas resultatiivseimat mängu Martins Laksa, kes sai kirja 19 punkti. Kreeklaste parim oli 15 silma korvi saanud Dimitrios Agravanis.

H-alagrupis on Läti ühe võidu ja kahe kaotusega neljandal positsioonil. Kreeka jätkab kahe võidu ja ühe kaotusega esimesena. Bosnia ja Hertsegoviina on samuti kahe võidu ja ühe kaotusega teine ja Bulgaaria ühe võidu ja kahe kaotusega kolmas.

Kõik tulemused: Holland – Rootsi 78:76, Tšehhi – Belgia 62:90, Horvaatia – Türgi 79:62, Suurbritannia – Prantsusmaa 56:79, Kreeka – Läti 66:77, Leedu – Taani 76:80, Bosnia ja Hertsegoviina – Bulgaaria 88:49, Saksamaa – Montenegro 74:80.