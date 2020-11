Tomingas laskevormist: treeneritel oli minuga kõvasti peavalu

"Hirmsalt suurt õnnestumist ei olnud, aga pettuda ka ei saa. Kena algus," jäi hooaja avavõistlustel Idres lootustandvaid sõite näidanud Tomingas intervjuus ERR-ile siiski tagasihoidlikuks.

Tomingas tunnistas, et rajaolud talle tegelikult laupäeval väga ei sobinud. "Kontiolahti rada ei ole mul lemmik. Järsud tõusid ei ole mind väga soosivad pluss pehmed rajaolud - täna oli lumi, mis vajus kõvasti läbi ja mul oli tehnika hoidmisega raskusi. Aga ma ütleks, et saaks ilusti hakkama selle juures - sõidutunne oli täitsa okei. "

Tomingas ei nõustunud, et viimasel ringil viimase peal sõitis. "Kusjuures ma ei ütleks, et nii ennastületav see sõit oli. Pigem oligi asi selles, et pehme lumi. Ma ei saa veel päris hästi hakkama selle suusa libistamisega. Astun lihtsalt kinni oma suusa. See on see koht, milles pean kõvasti tööd tegema ja arenama."

Lasketiirudes jäi kaks märki üles. "Ikka juhtub. Pigem pean rahul olema. Olin eelnevad päevad päris hädas. Treeneritel oli minuga jälle kõvasti peavalu," lausus ta.

Johanna Talihärm eksis tiirudes korra, aga oli koondisekaaslasest viis kohta madalamal ehk 31. "Lasketiirus saab tulemusega väga rahule jääda. Loomulikult jäi üks märk üles. See jääb natuke kripeldama. Kindlasti ei lasknud ma täna kiiresti, mida olen lubanud, aga täna ei olnudki kiire laskmise võistlus ja pigem oli oluline pihta saada," kommenteeris Talihärm.

"Kõige kohutavam ei olnud," lausus ta suusavormi kohta. "Idres oli hullem, aga hea vorm praegu kindlasti ei ole. Kannatab ära sõita, aga loodan, et siit saab veel paremaks minna."

Talihärma sõnul annab edukas algus hooajale positiivse fooni. "Eriti, kui ei ole tunne väga hea ja tuleb normaalne tulemus, siis ma arvan, et siit on hea edasi minna."

Pühapäeval tulevad laskesuusatajad uuesti rajale. Naiste 7,5 km sprindivõistlus algab ETV ekraanil ja ERR-i spordiportaalis kell 14.30.