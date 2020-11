Margus Ader koroonapiirangutest: sportlane peab kõigeks valmis olema

"Sportlane peab kõigeks valmis olema. Kui oled sportlane ja tahad midagi saavutada, siis selleks pead panustama. Väikesed tagasilöögid, mis tänasel päeval spordimaailma ka puudutavad - need ei saa puudutada üht tõsist sportlast. Sa pead selleks valmis olema," lausus Ader intervjuus ETV spordisaatele.

"Kui on tervislik tagasilöök, siis samamoodi - pead kõigepealt terveks saama, taastuma ja oled taas rajal tagasi. Tänane seis on ju selline, et keegi otseselt haige ei ole. Haiglavoodis keegi ei lama. Kui satud karantiini, siis tuleb ka seal õigeid otsuseid teha."

Aderi sõnul on koroonaprobleemid kestnud kevadest saati ja laskesuusatajatel on olnud aega sellega harjuda. "Kõige olulisem on ikkagi see, et ala oleks lahti, ala saaks pilti näidata ja sportlased saaks igapäevast tööd teha."

Mõistagi soosib segane olukord üllatusi. Ka laupäeval võitis meestest ootamatult Sturla Holm Lägreid. "Meil on tegu norralasega, aga ei oleks kindlasti oodanud, et tema just võitja on," lausus Ader. "Ma usun, et üllatusi tuleb veel. Üllatusi peabki tulema ja ma loodan, et ka eestlased üllatavad."